Vanessa da Mata dá “pista” sobre paradeiro de Beyoncé na Bahia | A TARDE

Mais comentado do que os números da Mega-Sena, o possível paradeiro de Beyoncé na Bahia segue rendendo na internet. Dessa vez, os fãs ligaram os pontos com Trancoso, povoado localizado no sul do estado, a um vídeo feito pela cantora Vanessa da Mata.

No registro em questão, a brasileira revelou que a mesma fisioterapeuta que cuida dela, Aiane Nascimento, esteve com Beyoncé nos últimos dias.

"Dizem que a gente tá a cinco mãos de todo mundo. Eu tô só a uma mão de dona Beyoncé. Ela fez massagem ontem em Beyoncé e eu hoje. E ontem em mim também, porque eu tava com a coluna ruim, então, já viu? Que coisa privilegiada essa menina", contou ela nas redes sociais.

Após a postagem, os fãs logo lembraram que Vanessa está por Trancoso para passar as festas de fim de ano. A data do serviço também chama a atenção: no perfil de Aiane há dois registros ao lado da artista mato-grossense. Um feito no dia 22 de dezembro, um dia após a passagem de Beyoncé por Salvador, e outro no dia 24 de dezembro.

Tanto na foto, quanto no vídeo, Vanessa está com a mesma roupa, mas a fisioterapeuta está com duas roupas diferentes. Fica a dúvida se o "ontem" mencionado por Vanessa seria a data que a artista esteve na capital baiana ou no dia 23 de dezembro.

No entanto, outro ponto que chama a atenção é que Aiane foi uma das profissionais que participaram da equipe do Club Renaissance na capital baiana, o que pode ainda ter feito com que o atendimento tenha sido feito ainda em Salvador.

Vale lembrar que Beyoncé já passou uma temporada em Trancoso no ano de 2013, quando passou pelo Brasil em turnê, mas não chegou a se apresentar em Salvador.

Na ocasião, a Queen B foi ao litoral com toda a família e até gravou o clipe de 'Blue', música em homenagem à filha, nas ruas de Trancoso. Nas filmagens, além da praia, a diva aparece no Quadrado, na Igrejinha, em uma sorveteria local e jogando bola com a criançada.

Reprodução | Twitter