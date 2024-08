Vazam fotos de Nego Di na prisão; confira

- Foto: Reprodução

O ex-BBB Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, preso suspeito de aplicar golpes que causaram um prejuízo de R$ 5 milhões a clientes, teve fotos na delegacia circulando nas redes sociais.

Nas imagens ele aparece com uniforme laranja de presidiário, aparentando seriedade e olhos marejados.

Segundo a Polícia do Rio Grande do Sul, em 2022, Nego Di operava uma loja online chamada Tadizuera, que vendia produtos como ar-condicionados, celulares e videogames a preços abaixo do mercado.

No entanto, muitos clientes reclamaram de não receber os produtos após o pagamento, com pelo menos 370 pessoas lesadas.

Além dos golpes com a loja online, Nego Di também é acusado de estelionato, fraude eletrônica e possível lavagem de dinheiro. Ele promovia rifas em suas redes sociais com valores baixos e prêmios luxuosos, como carros caros, mas logo surgiram reclamações sobre a legitimidade dessas campanhas.

Nego Di tentou obter liberdade, mas a Justiça do Rio Grande do Sul negou seu pedido de habeas corpus na última segunda-feira, 15. As autoridades continuam a investigar o caso e as possíveis ramificações dos crimes.