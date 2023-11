Vídeo: cantor da Calcinha Preta sofre acidente com peso em academia | A TARDE

O que era pra ser mais um dia normal de exercícios quase virou uma tragédia na academia. O vocalista da banda Calcinha Preta, Daniel Diau, passou por um perrengue no último sábado, 11, com a barra de ferro do supino.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que o artista está treinando na academia, levantando a barra de ferro com os pesos. Tudo ia bem, até o momento em que o equipamento cai em cheio no rosto do cantor, após ele tentar colocar no espaço de apoio.

Após o acidente, ele foi levado ao hospital e precisou levar seis pontos na região próxima ao olho por ter sofrido um corte. Felipe Marques, um dos empresários da banda, surgiu nas redes sociais para dizer que estava tudo bem com Daniel e que tudo "não passou de um susto", afirmando também que ele já teve alta.

Nesta segunda-feira, 13, Diau usou as redes sociais para agradecer aos fãs e amigos pelas orações e mensagens de carinho. O cantor ainda aproveitou para dar um conselho e reforçou a gravação do novo DVD da Calcinha Preta que vai ser gravado em Salvador, no dia 7 de dezembro: "para prevenir, vocês que 'gosta' de malhar, que tenham um acompanhamento de um personal ou alguém que te faça companhia".

Veja o vídeo:





Reprodução | Redes Sociais