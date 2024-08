VÍDEO: Duda Reis descobre sexo do primeiro filho

Atriz, de 23 anos, comemorou o resultado ao lado do pai do bebê, Du Nunes - Foto: Reprodução | Instagram

Duda Reis fez um chá revelação para descobrir o sexo do seu primeiro filho. A atriz, de 23 anos, comemorou o resultado ao lado do pai do bebê, Du Nunes, e da família.

“Minha filha, como você foi esperada por todos nós. Eu sempre soube que era você. Nossa princesa, Aurora!”, derreteu-se a artista.

>>> Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se "casam" em superfesta; veja

Nos comentários, os seguidores comemoraram a novidade. “Mas é claro que você seria mãe de menina, que Aurora traga muita alegria para a sua vida, que te preencha todos os dias de um sentimento inigualável”, disse um.

Duda Reis anunciou a sua primeira gravidez no início deste mês. Ela e o empresário e cabeleireiro Du Nunes se casaram em novembro do ano passado.