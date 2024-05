Vídeo: Mãe de Davi revela surpresa que fez para o filho | A TARDE

Mais de 100 dias sem ver o filho, Elisangela Brito, mãe de Davi Brito, o campeão do Big Brother Brasil 2024 comentou, na noite deste sábado, 20, a espera pelo filho.

“Hoje é [um dia] muito importante. Minha pressão já subiu [...] tomei um AAS e foi o que me fez melhorar”, detalhou, durante entrevista coletiva no no Aeroporto Internacional de Salvador.

A mãe do ex-brother, que afirmou nunca imaginar viver algo parecido, revelou que preparou um banquete para a chegada de Davi. “Eu já preparei comida. Feijão, couve, tudo sustoso”, declarou.

Ao ser questionada sobre a situação do seu filho com sua nora, ela respondeu que o momento não era propício para “bafafá”.

“Hoje não é dia de bafafá não, hoje é dia de ver meu filho, é dia de alegria. Gente! Nada de bafafá hoje, não é dia de agonia, é dia de alegria, meu filho está chegando”, afirmou.

O campeão do BBB 24 desembarcou em Salvador por volta das 18h deste sábado, 20. Na sua chegada ao Aeroporto Internacional de Salvador, Davi foi recepcionado por milhares de fãs.

Dara Medeiros | Portal Massa!