Virginia, Belo e Deolane: famosos curtem 1º dia no cruzeiro de Neymar | A TARDE

A primeira noite de festas no "Ney em Alto Mar", cruzeiro comandado pelo jogador Neymar, começou animado, nesta terça-feira, 21. A viagem, que vai durar três dias, conta com convidados ilustres como o casal Virginia Fonseca, Zé Felipe, Péricles, Belo e Deolane Bezerra.

Quem também está marcando presença é o próprio anfitrião do evento. O craque, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior e do menisco, está acompanhado de seus parças e familiares.

O cruzeiro e vai até sexta, 29. Segundo o entretenimento é “non stop”, com cassinos, lojas especializadas, boliche, sala de jogos, cinema 4D, parque aquático, academia, spa, espetáculos de teatro e diversas opções gastronômicas a bordo.

O cruzeiro temático vai receber 28 atrações, entre shows e apresentações de comediantes, como Thiago Ventura, Renato Albani e Victor Sarro. Péricles e Belo estão entre os cantores que vão se apresentar no navio.

Neymar ainda vai jogar duas partidas de pôquer no navio com pessoas que compraram essa experiência no leilão que o jogador promoveu em julho. Uma partida foi vendida por R$ 300 mil e a outra, por R$ 700 mil.

