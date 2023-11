Vitão faz desabafo nas redes sociais: “Estou ficando doente” | A TARDE

O cantor Vitão deixou os fãs preocupados após fazer um desabafo sobre saúde mental nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 23. O artista fez uma sequência de stories no Instagram, que já foram apagados do perfil, e revelou que está ficando doente por causa dos ataques que recebe na internet.

“Eu odeio vocês profundamente. E sim, eu estou ficando doente. A cada dia mais, mais desmotivado, inseguro e doente, graças a vocês. Graças ao ódio de vocês. [Estou] Cada dia mais cultivando o ódio dentro de mim também, por cada um de vocês. Vão se fud*r cada um de vocês, todo mundo”, disse.

Vitão continua: “Se me encontrar, vamos tretar. Vamos sair no soco. Para de passar com a porr* do carro e gritar da janela, para depois sair andando. Bagulho de covarde do caralh*”.

Veja:

Vitão faz desabafo sobre hate que sofre dentro e fora da internet:



“Eu odeio vocês. Sim, eu tô ficando doente a cada dia mais, tô ficando mais desmotivado, inseguro e doente”.

pic.twitter.com/r0DNY1Xzkz — UpdateCharts (@updatecharts) October 23, 2023

Após o desabafo de Vitão, os fãs se mostraram preocupados. “Sinto muito ouvir que Vitão está enfrentando comentários maldosos que estão afetando a sua saúde mental”, lamentou um perfil. “Gente, isso tem que ser falado, sim! O Vitão nitidamente não está bem e isso que estão fazendo com ele não é normal e tem que ser falado”, escreveu outro.