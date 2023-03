Viúva de Gal Costa reivindica herança por união estável

A viúva da cantora Gal Costa, Wilma Petrillo, 72, entrou com ação judicial para o reconhecimento de união estável com a artista, pedindo o acesso ao inventário do espólio da mesma.

No texto enviado para a Justiça, Wilma, que esteve ao lado da cantora por mais de 20 anos, está o pedido de metade da herança de Gal. As informações foram divulgadas pelo colunista Léo Dias, doMetrópoles.

Caso a união estável seja comprovada, Wilma pode receber a guarda do filho adotivo da ex-mulher, Gabriel Penna Costa, de 17 anos. As duas cuidaram do garoto durante anos, mas sem a divulgação de fotos em redes sociais. Ele morava com as duas mães no bairro da Bela Vista, em São Paulo.

A empresária Wilma conviveu com Gal Costa desde 1998, quando casou com a cantora e coordenou a carreira da baiana em situação de anonimato, ainda segundo a publicação. A relação ainda resultou na fundação de empresas como a Baraka Produções Artísticas.