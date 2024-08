Viúva de Mr. Catra casa novamente após seis anos

Mr. Catra e Sílvia Catra - Foto: Reprodução

Nesta sexta-feira, 26, a influenciadora e viúva de Mr. Catra, Sílvia Catra, aproveitou para fazer uma declaração ao novo amor. Após seis anos do falecimento do cantor, Sílvia está casada novamente.

Através do seu Instagram, ela compartilhou uma foto ao lado do amado e escreveu: “Muito obrigada por ter você na minha vida. Amo tu”. Em sua biografia, ela revelou o nome do novo marido: Andre Luiz Barcellos. “Casada,” diz ela.

Sílvia é mãe de cinco filhos de Mr. Catra, que faleceu em setembro de 2018 após uma luta contra um câncer no estômago. Ela e Mr. Catra foram casados por 23 anos, mas o artista também tinha envolvimento com diversas mulheres fora do casamento.