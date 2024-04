Vocalista do Molejo, Anderson tem quadro grave e inspira cuidados | A TARDE

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, tem quadro de saúde delicado, segundo aponta boletim médico divulgado nesta terça-feira, 26.

Ele voltou a ser internado cinco dias após receber alta de sua última recuperação e retornou ao Hospital no domingo, 24. Em 2022, Anderson foi diagnosticado com um câncer inguinal, na virilha.

"Paciente Anderson de Oliveira encontra-se internado com quadro de saúde delicado devido a intercorrências, inspirando cuidados médicos e sem previsão de alta por ora", diz o comunicado.

Durante a noite desta segunda-feira, 25, o cantor estava consciente e chegou a cantar.

"Agora à noite ele simplesmente está de volta e está cantando no quarto do hospital", disse a assessoria do artista.