Wagner Moura ensina samba de Salvador em TV dos EUA | A TARDE

Em participação no programa norte-americano "The Talk", o ator baiano Wagner Moura ensinou os apresentadores a sambarem. Em um vídeo publicado nas redes sociais do talk show, o artista aparece mostrando o ritmo e dando detalhes de como se dança em Salvador.

O momento aconteceu durante uma entrevista sobre o filme “Guerra Civil”, em que o eterno Capitão Nascimento interpreta o jornalista Joel. Liderando as bilheterias dos EUA, o longa está em cartaz também no Brasil.

Ainda na entrevista, para mostrar o beat brasileiro, o ator pegou uma caixinha de fósforo, como se é de costume nas rodas de samba. Depois, ele se levantou junto com os apresentadores e explicou a diferença entre o ritmo em Salvador e no Rio de Janeiro.



"É assim que sambamos na minha cidade. No Rio 'os gestos são maiores', mas em Salvador é 'miudinho'", explicou.

A plateia que assistia ao programa no estúdio aplaudiu os passos de dança do ator.

Confira o momento:



