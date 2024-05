Wanessa Camargo anuncia volta com Dado Dolabella: "Está tudo bem" | A TARDE

A cantora Wanessa Camargo, de 41 anos, revelou que reatou o namoro com o ator Dado Dolabella. A informação foi dada pela filha de Zezé Di Camagrgo em entrevista a imprensa nesta sexta-feira, 10, durante o seu primeiro show após participar do BBB 24.

>>> Wanessa se diz orgulhosa da sua participação no BBB 24

"A gente já está junto vivendo nossa história. Está tudo bem. A gente quer fazer nosso caminho", disse a cantora, em São Paulo.

Camargo foi expulsa do BBB 24 após agredir o baiano Davi Brito, campeão da edição. Na sequência, ela ficou reclusa e anunciou que rompeu com o ator.

Dado e Wanessa namoraram no início dos anos 2000. Após a separação, ela se casou com o empresário Marcus Buaiz, com quem ficou por 17 anos e possui dois filhos, José Marcus e João Francisco.

