Wanessa se diz orgulhosa da sua participação no BBB 24 | A TARDE

Comentando sobre sua trajetória no BBB 24, Wanessa Camargo revelou que se sente orgulhosa de tudo o que viveu, apesar de ter sido expulsa. A cantora foi acusada de agredir o campeão da edição, Davi Brito, após uma festa no reality.

"É uma experiência turbulenta para todas as pessoas. Não existe uma experiência igual. É um jogo. Uma dinâmica que você não vive na vida", disse ela, em entrevista ao TV Fama.

Wanessa ainda relembrou que a dinâmica do jogo a deixou um pouco incomodada, já que nunca tinha feito isso fora do confinamento. "Você tem que apontar, julgar, colocar alguém no paredão, buscar coisas no outro que te incomodem para você justificar um voto. São coisas que você não faz na vida real. É uma dinâmica de convivência que você não tem nem com as pessoas que você mais", completou a ex-sister.

Para finalizar, ela ainda destacou ter aprendido a valorizar as coisas simples da vida e que se sente orgulhosa com sua participação. "Aprendi o quanto a gente precisa dar valor para aquilo que a gente tem de bom na vida, o quanto a gente precisa dar valor às pessoas que amam a gente, que estão com a gente independentemente de qualquer coisa. Saí muito orgulhosa de mim, de verdade", concluiu.

