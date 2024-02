Xanddy entrega gravidez de companheira da cantora A Dama | A TARDE

A cegonha resolveu visitar o casal Alanna Sarah, cantora conhecida como A Dama do Pagode, e sua companheira Gabriela Messy.

O anúncio da gravidez foi feito pelo cantor Xanddy Harmonia durante a Melhor Segunda-Feira do Mundo, festa pré-carnavalesca ocorrida na segunda-feira, 5.

O cantor aproveitou a presença da A Dama do Pagode no trio para dar a notícia ao público. Os internautas já especulavam sobre a gravidez de Gabriela após postagem no Instagram.