Xuxa intima Sasha a ter filho: “quero ser avó logo” | A TARDE

A eterna “Rainha dos Baixinhos”, quer ter logo um netinho para chamar de seu. Personalidade homenageada na décima edição da CCXP23, Xuxa Meneghel não perdeu tempo e já pediu à filha, Sasha, pela vinda do herdeiro.

Tudo começou quando ela foi questionada sobre a sua relação com o meio ambiente. Adepta do veganismo, ela destacou a adoção do estilo de vida como uma forma de salvar o planeta e as futuras gerações.

“Comer carne deixa o mundo mais saudável, para quem está vindo, para o futuro, até para um netinho. Quero ser avó logo”, brincou.

Sasha Meneghel é casada com o cantor João Figueiredo há dois anos. Os pombinhos se casaram no dia 22 de maio de 2021 na casa de Xuxa, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Os dois começaram a namorar em abril de 2020 após se conhecerem na igreja que frequentavam e ficarem próximos em uma viagem missionária a Angola. Mas embora Xuxa já tenha pedido, o casal ainda não tem planos para ter filhos, embora já tenham dito que não iria demorar.

“Antes de começar a namorar a Sasha, eu já sonhava em ser pai e ela também em ser mãe. É um desejo que a gente tem, não para agora, porque a gente ainda vai completar dois anos de casados. Mas é para daqui a pouco tempo”, explicou João ao gshow.

A CCXP23 acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, no São Paulo Expo, localizado na capital paulista. Até lá, passarão grandes nomes das artes nacionais e internacionais como Jason Momoa, Zendaya, Anna Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Sandy, Bruce Dickinson, Selton Mello, Matheus Nachtergaele, Taís Araújo e Junji Ito.

*De São Paulo