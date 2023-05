Yudi Tamashiro desmente a própria morte: “Estou firme”

Após ser internado na última terça-feira, 23, Yudi Tamashiro precisou desmentir a própria morte em meio a boatos de que ele havia morrido. O ex-apresentador do SBT teve alta na quinta-feira, 26, após passar por um pico de estresse.

“Estou vivo. Apareci! Eu sei que saíram muitas matérias falando que eu não tinha aguentado, que eu faleci, morri. Não! Estou firme”, se pronunciou através das suas redes sociais.

O artista ainda contou o que o levou a buscar ajuda médica: “Eu senti um formigamento muito forte aqui na minha mão esquerda, minha boca seca e um aperto no meu estômago. Estava com meu nível de estresse altíssimo. Me bateu um desespero porque alguns amigos infartaram. Minha família ficou desesperada e me mandou para o hospital”.

“No hospital eu tive uma conversa com Deus e ele me disse: ‘Meu filho levanta e continua caminhando, mas entenda que é tudo no meu tempo’. Estou passando por uma transformação em minha vida. Sou artista e vivo disso há muitos anos, mas eu fiz uma escolha”, acrescentou.