'Zuêra' sem fim: apagão cibernético gera onda de memes de brasileiros

Os brasileiros não perderam tempo e iniciaram quase que imediatamente a produção de memes sobre a pane cibernética que afeta sistemas e empresas ao redor do mundo, nesta sexta-feira, 19. Com a pane, bancos, companhias aéreas e empresas diversas estão com funcionamento comprometido.

Confira abaixo os memes:

os voos, microsoft, bradesco e nubank em colapso depois do apagão cibernético e eu assim:pic.twitter.com/9AXbXn4Xx4 — daniel (@daneldix) July 19, 2024

o apagão cibernético podia apagar a minha fatura da nubank pra eu poder luxar hojepic.twitter.com/1DiFyg5R8u — daniel (@daneldix) July 19, 2024

Usuário Linux nesse apagão cibernético. pic.twitter.com/96h6Y5QHvN — Lex Aleksandre ✝️ (@aleksandre) July 19, 2024

Nesse apagão cibernético o windows parou de funcionar em todo canto menos no meu trabalho pic.twitter.com/c0Y3oLFPdR — VANDS & BRUNO MARS 👑 (@vandss_) July 19, 2024

o clt: "hm, dia 20, vou ver se o dinheiro caiu na conta"



o bradesco e a nubank:



pic.twitter.com/WEUudV9pWO — daniel (@daneldix) July 19, 2024

os voos, os bancos, microsoft em colapso depois do apagão cibernético e eu tava assim: pic.twitter.com/2img0BlbbV — 𐚁 🐝 (@abeylha) July 19, 2024

Meu trabalho não foi afetado com o apagão cibernético e meu notebook ligou pic.twitter.com/rdcCkuSIz3 — Junior no primeiro nome  (@_JuniorClemente) July 19, 2024

Galera da TI tá trabalhando pra solucionar o apagão cibernético. Por favor, aguardem. pic.twitter.com/iPrzHS8p43 — William Castro (@William_Castro) July 19, 2024

“eu toda feliz que o pagamento vai cair hoje “



a Bradesco: pic.twitter.com/OFPmdBxegS — kit kat💋 | filha da katherine pierce (@favssdathay) July 19, 2024

Os influencers quando o apagão cibernético desativar todas as redes sociais do globo terrestre para sempre: pic.twitter.com/6FCb2GIz4l — Wellington Oliveira (@well_author) July 19, 2024

O plano é:

- pegar um empréstimo de 50 mil no app do Bradesco agora durante o apagão cibernético que tá acontecendo pq o app tá indo e voltando, cai e volta, cai e volta

- daí transferir os 50 mil pra outro lugar e nunca ter que pagar pq não ficou registrado devido ao bug pic.twitter.com/y6yDfFPuS8 — Wellington Oliveira (@well_author) July 19, 2024

Elon Musk assistindo o apagão cibernético na Microsoft. pic.twitter.com/zxwo5wTPqq — Sidney Caser (@SidneyCaser2) July 19, 2024

Microsoft sofrendo falha devido ao apagão cibernético hoje é as empresas assim:



pic.twitter.com/rbPwW1XIQM — exausto (@viini_ruas) July 19, 2024

Segundo apuramos a falha na Microsoft o que ocasionou o apagão cibernético foi devido aos bilhões de memes que os brasileiros estão rodando pelas plataformas digitais. 😂 pic.twitter.com/tnvjtbn5Dw — Sidney Caser (@SidneyCaser2) July 19, 2024

6:15 da manhã e o caos:



- um apagão cibernético paralisou metade do mundo

- um terremoto no Chile afetou São Paulo

- a princesa de Dubai pediu divórcio pelo Instagram



Galera da astrologia: é seguro sair de casa?? — Ana Carla (@anacarlaaa) July 19, 2024