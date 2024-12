Para sempre, Itapuã

Itapuã já foi espaço de pesca de baleias e área de veraneio da classe média de Salvador - Foto: Carla Pessoa | AG. A TARDE

Território dos povos originários e palco de lutas afro-indígenas pela liberdade, Itapuã é uma síntese do processo de colonização. Ao longo dos séculos, revoltas protagonizadas por tupinambás e africanos escravizados moldaram o lugar.

Do século XVIII, quando abrigava o Quilombo do Buraco do Tatu, aos dias atuais, a antiga vila de pescadores que possui pontos turísticos, como o Farol de Itapuã e a Lagoa do Abaeté, passou por intensa urbanização.

A partir dos anos 1940, o espaço, que cresceu com a pesca das baleias, virou área de veraneio da classe média de Salvador. Até que caiu no gosto de artistas como Dorival Caymmi e Vinicius de Moraes. Imortalizado no clássico Tarde em Itapuã, o bairro reúne hotéis, restaurantes e condomínios de casas, e abriga grupos como Ganhadeiras de Itapuã e o Malê Debalê.