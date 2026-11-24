A COP31, realizada em Antália, na Turquia, entre 9 e 20 de novembro, colocou a eletrificação e a inteligência artificial no centro da agenda climática global. Entre as iniciativas da presidência da conferência, a 35 por 35 propõe elevar a participação da eletricidade no consumo final de energia dos atuais 23% para 35% até 2035, evidenciando a dimensão econômica e estratégica dessa transformação. Nesse cenário, Salvador recebe, de 23 a 25 de novembro, a 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que abre espaço, por meio do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), para discutir os desafios jurídicos relacionados à inteligência artificial, aos minerais críticos e às terras raras.

A transição energética e a expansão da inteligência artificial dependem de infraestrutura, redes elétricas e suprimento de minerais. Segundo o relatório Energy and AI, da Agência Internacional de Energia (IEA), o consumo de eletricidade dos data centers deverá alcançar 945 TWh anuais até 2030, mais que o dobro dos 415 TWh registrados em 2024. Um veículo elétrico, por sua vez, demanda cerca de seis vezes mais minerais que um modelo convencional a combustão. A mudança para um sistema de energia limpa impulsiona significativamente a demanda, conferindo ao cobre, lítio, níquel, cobalto, grafite e elementos de terras raras importância estratégica na geopolítica e na economia global.

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Esse cenário abre oportunidades para países com potencial geológico e capacidade de inserção nas cadeias globais de suprimento. O Brasil reúne diversidade mineral e uma matriz elétrica majoritariamente renovável, condições que favorecem sua posição nesse contexto. O levantamento Mineral Commodity Summaries 2026, do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), situa o país como detentor da segunda maior reserva mundial de terras raras, atrás apenas da China. O país também possui reservas de níquel, lítio e cobre. Contudo, a disponibilidade de recursos naturais, isoladamente, não assegura competitividade nem atrai capital. O desafio está em criar as condições institucionais, regulatórias e territoriais para transformar potencial geológico em projetos viáveis, processamento mineral, agregação de valor e desenvolvimento econômico.

É nesse ponto que a segurança jurídica sobre o território ganha dimensão estratégica. Embora os direitos minerários e a propriedade da superfície tenham regimes jurídicos distintos, a implantação de um empreendimento depende do acesso regular à área, da interoperabilidade entre os cadastros minerários da ANM e as bases imobiliárias e fundiárias dos cartórios e do Incra. A concessão minerária, por si só, não assegura o acesso à superfície. Insegurança dominial, sobreposições cadastrais e entraves na instituição de servidões minerárias comprometem cronogramas, elevam custos e podem restringir o financiamento dos projetos.

Para os investidores, essas incertezas repercutem diretamente no custo de capital, na previsibilidade contratual e na alocação de recursos de longo prazo. Por isso, a segurança jurídica e a governança territorial precisam integrar a estruturação dos empreendimentos desde a fase de pesquisa mineral, e não ser tratadas apenas como resposta a conflitos ou exigências posteriores. Isso exige compreender o território em suas dimensões jurídica e econômica, articulando direitos minerários, propriedade da superfície, situação fundiária, registros públicos, licenciamento ambiental, processos administrativos e relações com proprietários e superficiários.



Ronierison Silva é advogado, especialista em Direito Imobiliário e Direito Minerário, - Foto: Divulgação

Quando essas variáveis são consideradas de forma coordenada, é possível antecipar riscos, reduzir custos de implantação e conferir maior previsibilidade aos investimentos. É nessa integração que o Direito deixa de atuar apenas na gestão de passivos e passa a contribuir diretamente para a viabilidade dos projetos, seguindo orientações da International Mining and Metals Association (ICCM), com sede em Londres, que estabelece prioridades estratégicas para alcançar avanços da indústria mineira nas áreas críticas do desempenho social, governança e inovação, dentro dos princípios da agenda ESG, observados na Bahia pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM).

Essa contribuição também se manifesta na interlocução do advogado com os diferentes stakeholders, buscando conciliar o aproveitamento dos recursos minerais com a proteção socioambiental, a segurança jurídica dos proprietários e a viabilidade econômica dos empreendimentos. Essa atuação dialoga diretamente com a agenda ESG, ao integrar conformidade regulatória, responsabilidade social e governança à sustentabilidade dos negócios. Por meio da identificação e mitigação de riscos, da orientação nos processos administrativos e da construção de soluções juridicamente seguras, a assessoria jurídica contribui para fortalecer a confiança dos investidores e a legitimidade social dos projetos.

De Antália a Salvador, a oportunidade brasileira está posta. A crescente demanda global por minerais críticos e terras raras abre uma janela estratégica para o país, mas o aproveitamento desse potencial dependerá da capacidade de superar entraves regulatórios, fortalecer a governança territorial, avançar na industrialização e ampliar a agregação de valor. O desafio, portanto, não é apenas dispor de recursos minerais, mas transformá-los em riqueza, competitividade e desenvolvimento econômico para o Brasil.

*Ronierison Silva é advogado, especialista em Direito Imobiliário e Direito Minerário, com atuação na interface entre propriedade, território e atividade mineral. [email protected]