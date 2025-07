Estudo descobre que seu tipo sanguíneo afeta o risco de um derrame precoce

Sangue - Foto: Diogenes Matos Santos / Divulgação

Pesquisas sugerem uma ligação surpreendente entre o tipo sanguíneo e o risco de derrame, com pessoas portadoras de um tipo sanguíneo específico do grupo A enfrentando uma probabilidade maior de derrame antes dos 60 anos. Essa descoberta, publicada em 2022, aprofunda nossa compreensão de como nossa constituição biológica única pode impactar nossa saúde.

Você provavelmente já ouviu falar dos grupos A, B, AB e O, que se referem aos vários marcadores químicos, conhecidos como antígenos, encontrados na superfície dos nossos glóbulos vermelhos. O tipo sanguíneo é parcialmente determinado pelos antígenos do grupo sanguíneo ABO presentes nos glóbulos vermelhos.

Mesmo dentro desses principais tipos sanguíneos há variações sutis causadas por mutações nos genes envolvidos. Os pesquisadores analisaram dados de 48 estudos genéticos, que incluíram aproximadamente 17.000 pacientes com AVC e quase 600.000 controles sem AVC. Todos os participantes tinham entre 18 e 59 anos.

Suas descobertas revelaram uma relação clara entre o gene responsável pelo subgrupo sanguíneo A1 e o AVC de início precoce. Uma busca em todo o genoma revelou dois locais fortemente associados a um risco precoce de AVC. Um deles coincidiu com o local onde se encontram os genes do tipo sanguíneo. Numa segunda análise de tipos específicos de genes do tipo sanguíneo descobriu que pessoas cujo genoma codificava uma variação do grupo A tinham 16% mais chances de sofrer um derrame antes dos 60 anos, em comparação com uma população de outros tipos sanguíneos.

Para aqueles com um gene para o grupo O1, o risco foi menor em 12%. Os pesquisadores observaram, no entanto, que o risco adicional de derrame em pessoas com sangue tipo A é pequeno, portanto não há necessidade de vigilância ou triagem extra neste grupo.

"Ainda não sabemos por que o tipo sanguíneo A confere um risco maior", disse o autor sênior e neurologista vascular Steven Kittner, da Universidade de Maryland.

"Mas provavelmente tem algo a ver com fatores de coagulação sanguínea, como plaquetas e células que revestem os vasos sanguíneos, bem como outras proteínas circulantes, todas as quais desempenham um papel no desenvolvimento de coágulos sanguíneos", completou.

Embora os resultados do estudo possam parecer alarmantes — que o tipo sanguíneo pode alterar o risco precoce de derrame — vamos colocar esses resultados em contexto. A cada ano, nos EUA, pouco menos de 800.000 pessoas sofrem um AVC. A maioria desses eventos – cerca de três em cada quatro – ocorre em pessoas com 65 anos ou mais, com os riscos dobrando a cada década após os 55 anos.

Além disso, as pessoas incluídas no estudo viviam na América do Norte, Europa, Japão, Paquistão e Austrália, com pessoas de ascendência não europeia representando apenas 35% dos participantes. Estudos futuros com uma amostra mais diversificada podem ajudar a esclarecer a importância dos resultados. "Claramente precisamos de mais estudos de acompanhamento para esclarecer os mecanismos de aumento do risco de derrame", disse Kittner .

| Foto: Reprodução

Outra descoberta importante do estudo veio da comparação de pessoas que sofreram um derrame antes dos 60 anos com aquelas que sofreram um derrame depois dos 60 anos. Para isso, os pesquisadores usaram um conjunto de dados de cerca de 9.300 pessoas com mais de 60 anos que sofreram um derrame e cerca de 25.000 controles com mais de 60 anos que não sofreram um derrame.

Eles descobriram que o aumento do risco de derrame no grupo sanguíneo tipo A tornou-se insignificante no grupo com derrame de início tardio, sugerindo que os derrames que acontecem no início da vida podem ter um mecanismo diferente em comparação com aqueles que ocorrem mais tarde. Os autores disseram que os derrames em pessoas mais jovens têm menos probabilidade de serem causados pelo acúmulo de depósitos de gordura nas artérias (um processo chamado aterosclerose) e mais probabilidade de serem causados por fatores relacionados à formação de coágulos .

O estudo também descobriu que pessoas com sangue tipo B tinham cerca de 11% mais probabilidade de sofrer um derrame em comparação aos controles sem derrame, independentemente da idade. Estudos anteriores sugerem que a parte do genoma que codifica o tipo sanguíneo, chamada de "locus ABO", está associada à calcificação da artéria coronária, que restringe o fluxo sanguíneo, e ao ataque cardíaco.

A sequência genética dos tipos sanguíneos A e B também foi associada a um risco ligeiramente maior de coágulos sanguíneos nas veias, chamado trombose venosa.