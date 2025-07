Fungo come plástico

- Foto: Divulgação

Durante uma expedição à Floresta Amazônica equatoriana, no Parque Nacional de Yasuni, pesquisadores da Universidade de Yale descobriram fungos endófitos - organismos que vivem dentro de plantas - com uma habilidade surpreendente: degradar poliuretano, um dos plásticos mais resistentes à decomposição.

Entre os fungos isolados, o que mais chamou a atenção foi o Pestalotiopsis microspora, que demonstrou a impressionante capacidade de consumir plástico mesmo em ambientes sem oxigênio, como as camadas profundas de aterros sanitários.

Publicado na revista Applied and Environmental Microbiology, o estudo revelou que algumas cepas de Pestalotiopsis microspora conseguiram degradar totalmente o poliuretano em placas de cultura, utilizando o material como única fonte de carbono. O processo acontece graças à ação de enzimas, como as serina-hidrolases, que quebram as cadeias do polímero em moléculas menores, que o fungo consegue absorver e metabolizar.

A descoberta abre caminho para o uso do fungo em projetos de biorremediação, especialmente em locais onde a decomposição natural do plástico é extremamente lenta ou inexistente.

Apesar do enorme potencial, ainda são necessários testes em escala industrial para comprovar a viabilidade da aplicação fora do ambiente controlado de laboratório. Mesmo assim, o Pestalotiopsis microspora já desponta como um aliado promissor na luta contra a poluição plástica global.

Com informações da Revista Applied and Environmental Microbiology