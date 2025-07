Inteligência Artificial (IA) no trabalho

- Foto: Reprodução

O artigo "Inteligência Artificial e o Bem-Estar dos Trabalhadores" publicado na Nature: Scientific Reports, utiliza duas décadas de dados longitudinais do Painel Socioeconômico Alemão, explorando o desempenho de trabalhadores em ocupações expostas à IA em comparação com trabalhadores em funções menos expostas. A inteligência artificial não está prejudicando os trabalhadores, pode estar ajudando.

À medida que a inteligência artificial remodela os locais de trabalho em todo o mundo, este novo estudo fornece evidências preliminares que sugerem que a exposição à IA não causou, até o momento, danos generalizados à saúde mental ou à satisfação profissional dos trabalhadores. De fato, os dados revelam que a IA pode até estar associada a melhorias modestas na saúde física dos trabalhadores, especialmente entre funcionários com menos de um diploma universitário.

"A ansiedade pública em relação à IA é real, mas os piores cenários não são inevitáveis", disse o professor Luca Stella, da Universidade de Milão e da Escola de Economia de Berlim, que também é filiado a organismos europeus independentes, como o Centro de Estudos Econômicos (CESifo) e o Instituto de Economia do Trabalho (IZA). "Até o momento, encontramos poucas evidências de que a adoção da IA tenha prejudicado o bem-estar dos trabalhadores, em média. Na verdade, a saúde física parece ter melhorado ligeiramente, provavelmente devido à diminuição da intensidade física no trabalho e ao risco geral em algumas das ocupações expostas à IA."

A análise baseia-se principalmente em uma medida de exposição à IA baseada em tarefas mais objetivas, mas estimativas alternativas baseadas na exposição auto relatada revelam pequenos efeitos negativos na satisfação com o trabalho e com a vida. Além disso, a amostra exclui trabalhadores mais jovens e abrange apenas as fases iniciais da difusão da IA na Alemanha. Podemos simplesmente estar muito no início da curva de adoção da IA para observar seus efeitos completos. O impacto da IA pode evoluir drasticamente à medida que as tecnologias avançam, penetram em mais setores e alteram o trabalho em um nível mais profundo.

À medida que a adoção da IA acelera, o monitoramento contínuo de seus impactos mais amplos no trabalho e na saúde é essencial. A tecnologia por si só não determina os resultados, instituições e políticas decidirão se a IA melhora ou piora as condições de trabalho. Os autores observaram que os resultados podem diferir em mercados de trabalho mais flexíveis ou entre grupos mais jovens que ingressam em ambientes de trabalho cada vez mais saturados de IA.

*Eduardo Athayde é diretor do WWI no Brasil: [email protected]