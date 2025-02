GRI lidera a revolução dos relatórios de sustentabilidade

77% das empresas do G250 (as 250 maiores empresas do mundo em receita) usam os Padrões GRI - Foto: Reprodução

À medida que os relatórios ESG obrigatórios se aproximam, a pesquisa mais recente da KPMG revela que o GRI continua sendo a estrutura dominante, com 77% das maiores empresas do mundo e 71% das empresas nacionais pesquisadas agora usando os Padrões GRI para relatórios de sustentabilidade.

A adoção dos Padrões da Global Reporting Initiative (GRI), acompanhados pelo WWI, continua a fortalecer sua posição como a estrutura líder para relatórios de sustentabilidade em todo o mundo, de acordo com a Pesquisa de Relatórios de Sustentabilidade 2024 da KPMG. A pesquisa, que examinou 5.800 empresas em 58 países, demonstra que os Padrões GRI mantêm seu status como a estrutura de relatórios de sustentabilidade mais amplamente utilizada globalmente.

Os resultados da pesquisa mostram que 77% das empresas do G250 (as 250 maiores empresas do mundo em receita) usam os Padrões GRI, mantendo altas taxas de adoção estáveis de anos anteriores. Mais notavelmente, os grupos N100 mais amplos (as 100 maiores empresas em cada país pesquisado) mostraram maior adoção, subindo para 71% em 2024, ante 68% em 2022.

“O GRI continua sendo o conjunto de padrões mais popular em todas as regiões, com uso variando de 64% no Oriente Médio e África a 75% na Ásia-Pacífico”, observa o relatório da KPMG . Essa adoção generalizada em diferentes regiões ressalta a aplicabilidade e aceitação universal do GRI.

À medida que o cenário de relatórios de sustentabilidade evolui, as empresas estão cada vez mais usando múltiplas estruturas juntamente com o GRI. A pesquisa revela que, embora o GRI continue predominante, outras estruturas, como os Padrões SASB (agora parte da Fundação IFRS), estão ganhando força, com 56% das empresas G250 e 41% das empresas N100 agora usando os Padrões SASB.

O Dr. Jan-Hendrik Gnändiger, líder global de relatórios ESG na KPMG International, sugere: “Com anos de análise nos livros, apreciamos como um ecossistema robusto de relatórios de sustentabilidade ajuda as empresas não apenas a medir o progresso na execução de sua estratégia ESG, mas também a gerar valor ao mobilizar os mercados de capital.”

A pesquisa indica que a mudança em direção a relatórios obrigatórios, particularmente com a Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa ( CSRD ) da UE, está influenciando as práticas de relatórios. No entanto, a posição da GRI permanece forte mesmo enquanto as empresas se preparam para esses novos requisitos, sugerindo sua relevância contínua no cenário regulatório em evolução.

A pesquisa mostra taxas de adoção variáveis em diferentes setores, com algumas indústrias mostrando um comprometimento particularmente forte com os relatórios GRI. Essa variação frequentemente reflete desafios de sustentabilidade específicos do setor e expectativas das partes interessadas.

À medida que os relatórios de sustentabilidade continuam a evoluir de requisitos voluntários para obrigatórios em muitas jurisdições, o papel do GRI parece definido para permanecer crucial. John McCalla-Leacy, Head of Global ESG na KPMG International, enfatiza que “a inovação ESG pode nos ajudar a modificar positivamente nossos impactos, relatá-los com conformidade e rapidez, dar suporte aos mercados direcionando capital para as empresas mais sustentáveis e aprofundar nosso poço de conhecimento.”

A pesquisa da KPMG demonstra que os Padrões GRI continuam a desempenhar um papel fundamental nos relatórios de sustentabilidade corporativa. À medida que as empresas em todo o mundo enfrentam uma pressão cada vez maior para fornecer informações de sustentabilidade transparentes e abrangentes, a estrutura estabelecida da GRI oferece uma abordagem testada e comprovada para atender a essas demandas.

Com requisitos de relatórios obrigatórios surgindo em muitas jurisdições, o domínio contínuo do GRI sugere que ele continuará sendo uma ferramenta essencial para ajudar as empresas a navegar no cenário em evolução dos relatórios de sustentabilidade, ao mesmo tempo em que atende às crescentes demandas das partes interessadas por informações de sustentabilidade transparentes e comparáveis.