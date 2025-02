Microplásticos podem bloquear o fluxo sanguíneo no cérebro

Microplásticos podem levar a bloqueios perigosos do fluxo sanguíneo no cérebro. - Foto: Divulgação

Com microplásticos agora permeando nossos alimentos e nossos corpos, os pesquisadores estão ansiosos para avaliar o dano potencial que esses pequenos fragmentos podem estar causando. Um novo estudo, publicado na Science Advances. mostra como os plásticos podem levar a bloqueios perigosos do fluxo sanguíneo no cérebro.

O estudo, liderado por uma equipe da Academia Chinesa de Pesquisa em Ciências Ambientais em Pequim, acompanhada pelo WWI, envolveu o rastreamento de microplásticos em vasos sanguíneos que se moviam através do cérebro de camundongos em tempo real — a primeira vez que o movimento de microplásticos foi rastreado dessa maneira.

Usando técnicas de imagem baseadas em laser de alta resolução, os pesquisadores descobriram que células imunes carregadas de microplástico estavam se alojando dentro dos vasos sanguíneos na área do córtex do cérebro. Obstruções nos vasos sanguíneos foram encontradas e associadas a problemas cognitivos.

"Nossos dados revelam um mecanismo pelo qual os microplásticos interrompem a função do tecido indiretamente por meio da regulação da obstrução celular e da interferência na circulação sanguínea local, em vez da penetração direta no tecido", escrevem os pesquisadores no artigo publicado. "Esta revelação oferece uma lente através da qual podemos compreender as implicações toxicológicas dos microplásticos que invadem a corrente sanguínea."

Os pesquisadores encontraram algumas similaridades entre os bloqueios aqui e os coágulos sanguíneos, enquanto também observavam o impacto subsequente no comportamento do camundongo. Camundongos com microplásticos no sangue tiveram desempenho pior do que seus pares sem plástico em testes de movimento, memória e coordenação, apontando para função cerebral prejudicada.

Microplásticos são definidos como fragmentos de plástico com menos de 5 milímetros (0,2 polegadas) de diâmetro. Como você pode esperar, descobriu-se que as partículas menores de plástico eram menos propensas a causar bloqueios do que as maiores.

Embora os bloqueios de microplástico tenham sido eliminados ao longo de um mês e a maioria dos comportamentos cognitivos nos camundongos tenha retornado ao normal, os pesquisadores sugerem que pode haver ligações aqui com problemas neurológicos como depressão e ansiedade, bem como um risco aumentado de derrames e doenças cardiovasculares .

"Essas descobertas indicam que os ratos apresentam anormalidades multifacetadas na regulação neurocomportamental, assemelhando-se a estados depressivos associados à interrupção do fluxo sanguíneo cerebral", escrevem os pesquisadores.

Embora não seja certo que os mesmos processos estejam acontecendo nos cérebros humanos — há diferenças significativas em termos de sistemas imunológicos e tamanhos de vasos sanguíneos — os camundongos são biologicamente semelhantes o suficiente a nós como espécie para tornar isso uma preocupação real.

Há muito mais a explorar em termos dos mecanismos por trás desses bloqueios, os efeitos de longo prazo e quais animais podem ser afetados. Os pesquisadores também apontam para outros estudos que começaram a analisar potenciais ligações entre microplásticos e risco de doenças, embora nenhuma relação direta em humanos tenha sido encontrada ainda.

"O uso de mamíferos maiores ou modelos animais que se assemelham mais ao sistema circulatório humano, como primatas não humanos, é crucial para estudar esse processo", dizem os pesquisadores. "Os potenciais efeitos a longo prazo dos microplásticos em distúrbios neurológicos, como depressão, e na saúde cardiovascular, são preocupantes."

A pesquisa foi publicada na Science Advances.