Bloco Olodum realiza Caminhada Percussiva no dia 2 de fevereiro

Bloco Olodum - Foto: Divulgação

O Bloco Olodum promoverá a Caminhada Percussiva Odoyá Yemanjá no dia 2 de fevereiro de 2025, em homenagem ao Dia de Yemanjá. A concentração será às 8h, no Portal da Rua da Paciência, no bairro do Rio Vermelho. O percurso seguirá até a Igreja de Nossa Senhora Santana, reforçando o elo entre cultura, fé e música.

O evento, que conta com o patrocínio do Atacadão, faz parte da celebração tradicional em honra à Rainha do Mar, uma das festividades religiosas mais populares de Salvador.

Com a força dos tambores do Olodum, a caminhada percussiva emocionará e vai envolver o público com o ritmo do samba-reggae, destacando a importância das raízes culturais afro-brasileiras. A ação integra as comemorações do projeto “Olódùmarè: O Ser Supremo – Raízes e Origens”, reforçando o compromisso do bloco com a valorização cultural.