Mateus Zingue lança clipe de "Feed" sobre o vício digital

Composição reflete sobre as mudanças no dia a dia - Foto: Divulgação

Inspirado pelo cotidiano hiperconectado, o cantor e compositor Mateus Zingue transforma sua observação do comportamento digital na música "Feed". A faixa, que mistura o ritmo contagiante do pagodão baiano com uma crítica afiada à dependência tecnológica, chega acompanhada de um videoclipe inédito. O lançamento aconteceu nesta sexta-feira, 31.

A composição reflete sobre as mudanças no dia a dia, a exposição excessiva nas redes sociais e as novas pressões da vida moderna. O refrão "Sobe e desce o feed" brinca com o looping infinito das redes, enquanto Zingue introduz o conceito de "smart vício" – um sistema cada vez mais inteligente em manter os usuários conectados e consumindo conteúdo.

“Com o smart vício, quero passar a ideia de um vício que é cada vez mais inteligente, que pensa o tempo todo em te viciar mais, enquanto nós nos tornamos menos críticos”, comenta Zingue.

Para o artista, o humor é uma ferramenta poderosa para dialogar com temas complexos. “Não acredito que só o humor facilite, mas ele é uma forma chamativa de chegar às pessoas. Fazer alguém rir significa que você conseguiu captar sua atenção, e, quando o ouvinte presta atenção no assunto, isso é lindo.”