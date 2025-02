Bloco Happy anuncia data do Bailinho do Happy

Bloco mirim é comandado por Tio Paulinho - Foto: Divulgação

O Bloco Happy será uma das atrações do Circuito Osmar, no Campo Grande. Com mais de três décadas de tradição na folia soteropolitana, o bloco mirim, comandado por Tio Paulinho, promete uma festa inédita.

Como já é tradição, o Bailinho do Happy antecede o grande desfile no carnaval. Este ano, a prévia terá uma celebração ainda mais especial. O Bailinho será realizado 16 de fevereiro, dia do aniversário de Tio Paulinho.

Animado pela banda Tio Elétrico, personagens infantis queridos da criançada aguardam os foliões mirins no estacionamento do Shopping Bela Vista, às 16h.

“Será uma celebração em dose dupla. Ter nascido em data próxima à alegria de Momo é uma benção para mim. Já é um grande presente”, comemora Tio Paulinho.

Carnaval do Happy

Em novo endereço, o desfile do Bloco Happy terá ainda a estreia da banda Filhos de Jorge como atração principal. Neste ano, a folia mirim fará uma homenagem aos 40 anos da axé music, com direito a mortalhas e mamãe-sacode.

“Foi no centro que o carnaval começou. O desfile inédito do Bloco Happy no Campo Grande vai ser ainda mais especial vendo os pequenos foliões curtindo o carnaval de mortalha e revivendo memória afetiva de muitos pais, tios e avós”, comenta Tio Paulinho.

A mudança de circuito atendeu ao apelo da organização do Carnaval de Salvador, que precisou remanejar a maior festa popular de rua do mundo e realocar alguns blocos do Circuito Barra-Ondina por questões de infraestrutura e segurança. Ano passado, o circuito do centro foi testado com sucesso com o desfile da Pipoquinha da Bahia.

“Vamos dar a volta no Campo Grande e trazer encanto para o circuito que carrega o DNA da história do nosso carnaval. Agora é a vez do Happy brilhar nesse novo trajeto”, aposta o animador.

Além dos Filhos de Jorge, a banda Tio Elétrico fará participação especial na festa. A concentração para o desfile começará às 10h, em frente ao Wish Hotel. A folia segue em direção ao Campo Grande e fará o contorno na Casa D’Itália, encerrando a festa no mesmo ponto de partida. “Estamos felizes demais em puxar o Bloco Happy este ano”, anuncia Arthur Ramos e Dan Bastos.