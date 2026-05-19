IA agêntica e seus fundamentos conceituais

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Agentes de IA e IA agêntica baseada em grandes modelos de linguagem estão se tornando mais autônomos e capazes de interagir com ambientes físicos e virtuais. À medida que as capacidades desses sistemas de IA crescem, eles ganham visibilidade, e com razão. Estão chegando a um ponto em que podem se tornar a força motriz por trás da inovação, do investimento e do aumento da produtividade em diversos setores, otimizando processos e possibilitando operações mais eficientes.

A IA Agêntica (ou Agentic AI) é a evolução da inteligência artificial: em vez de apenas responder a comandos como um chatbot, ela age de forma autônoma para atingir objetivos complexos. Você define a meta e ela divide o problema em etapas, usa ferramentas (como e-mails, bancos de dados ou sites) e executa o trabalho

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Embora ideias relacionadas à agência tenham sido exploradas há muito tempo em pesquisas acadêmicas em áreas como filosofia, economia e ciência da computação, os recentes avanços em IA estão expandindo as fronteiras conceituais. À medida que as capacidades da IA evoluem, também evolui nossa compreensão compartilhada do que se qualifica como agente de IA e IA agencial .

O relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), "O panorama da IA agente e seus fundamentos conceituais", desenvolvido pelo Grupo de Especialistas em IA Agente da OCDE.AI, ajuda a esclarecer o que são agentes de IA e IA agente e como eles diferem.

Fundamentada na definição de sistema de IA da OCDE, a análise examina como esses termos são definidos e usados na literatura. Ao analisar características, sobreposições e distinções principais e mapeá-las para os elementos centrais da definição de um sistema de IA da OCDE, o relatório ajuda a estabelecer uma terminologia mais precisa e consistente. E em um campo em rápida evolução, a precisão conceitual é essencial para uma governança eficaz e bem informada.

Nossa análise mostra que agentes de IA e IA agêntica compartilham características fundamentais. Ambos envolvem sistemas com um grau de autonomia que buscam objetivos e podem perceber e agir em ambientes físicos e virtuais. No entanto, existem diferenças que fazem com que esses termos não sejam intercambiáveis.

Os agentes de IA podem ser entendidos como sistemas que percebem e agem em seu ambiente com um certo grau de autonomia, utilizando ferramentas conforme necessário para atingir objetivos específicos e se adaptar a entradas e contextos variáveis.



Em contraste, a IA agente geralmente se refere a sistemas compostos por múltiplos agentes de IA coordenados que podem decompor tarefas, colaborar e perseguir objetivos complexos de forma autônoma por períodos prolongados. Os sistemas de IA agente são projetados para operar em ambientes físicos e virtuais mais abertos e menos previsíveis, e para funcionar com supervisão humana mínima.

Em resumo, a IA agente é mais complexa, pois pode coordenar múltiplos agentes, realizar decomposição e delegação de tarefas e sustentar operações por períodos mais longos. Ela também pode operar em ambientes mais complexos e menos previsíveis, com supervisão humana limitada. Os sistemas de IA com agentes não são artefatos técnicos isolados. Frequentemente, estão inseridos em contextos e interações sociais e operam dentro de um paradigma sociotécnico.

Seu valor reside não apenas na ação autônoma, mas também na interação com outros agentes de IA, humanos e processos institucionais. A coordenação e a negociação entre esses atores exigem capacidades de raciocínio avançadas, infraestrutura robusta e protocolos de comunicação confiáveis.

Essa perspectiva relacional é essencial para o que é a IA agente. Isso significa que entender como os agentes interagem dentro de ecossistemas mais amplos é fundamental para projetar sistemas de IA agente que funcionem de forma responsável e eficaz, principalmente em ambientes abertos ou de alto risco.

O relatório também apresenta evidências descritivas sobre as tendências na adoção de agentes de IA. Muitos desenvolvedores já os integraram em seus conjuntos de ferramentas, e dados de pesquisa indicam que quase metade dos respondentes no Stack Overflow os utiliza ou planeja fazê-lo.

Para que fique claro, a adoção não deve ser confundida com maturidade. Os desenvolvedores destacam oportunidades para fortalecer ainda mais a segurança, a privacidade e a precisão dos agentes de IA. Essas preocupações ressaltam um ponto importante: à medida que as capacidades da IA ativa avançam rapidamente, o progresso em sistemas de IA robustos e confiáveis deve acompanhar esse ritmo.

Em geral, o relatório oferece uma visão descritiva do panorama da IA agente, esclarecendo conceitos e características-chave e estabelecendo uma base analítica comum. Ao ancorar a discussão na definição de sistema de IA da OCDE, busca promover a coerência entre as comunidades técnicas e políticas.

Olhando para o futuro, uma melhor compreensão do uso no mundo real será essencial para identificar onde as salvaguardas, normas e mecanismos de governança serão mais eficazes.



Tipologias relevantes para políticas públicas, baseadas nesse trabalho, podem ajudar a orientar os esforços de governança para distinguir os sistemas por nível de autonomia, grau de adaptabilidade, domínio de operação e escala de impacto. A formulação de políticas baseada em evidências exigirá mais dados empíricos sobre como os agentes de IA e a IA agêntica estão sendo adotados e usados em diferentes setores, bem como evidências mais claras de suas implicações e impactos mais amplos.

Este relatório contribui para uma compreensão mais clara e compartilhada da IA ativa e fornece uma base para políticas ponderadas e voltadas para o futuro, fundamentadas em clareza conceitual. À medida que os sistemas de IA ativa se tornam mais capazes de coordenar múltiplos agentes de IA, executar ações e operar por períodos mais longos, as discussões sobre governança precisam acompanhar esse ritmo.