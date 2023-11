IA pode consumir tanta energia quanto um país; entenda | A TARDE

Tanto o treinamento quanto o fornecimento de modelos de IA exigem enormes data centers que executam milhares de chips de última geração. Isto utiliza quantidades consideráveis de energia para alimentar os próprios cálculos e apoiar a enorme infraestrutura de resfriamento necessária para evitar que os chips derretam.

À medida que as empresas correm para incorporar a IA em seus produtos, surgem preocupações sobre o potencial uso de energia da tecnologia. Uma nova análise, acompanhada pelo WWI, sugere que a IA poderia corresponder aos orçamentos energéticos de países inteiros, mas as estimativas apresentam algumas ressalvas notáveis.

Com o entusiasmo em torno da IA generativa em alta e as empresas que pretendem incorporar a tecnologia em todos os tipos de produtos, alguns estão soando o alarmes dentro do espírito da governança socioeconômica e ambiental (ESG) sobre o que isto poderá significar para o consumo futuro de energia.

O uso da IA do Google por si só poderia corresponder ao consumo total de energia da Irlanda. E até 2027, o uso global de IA poderá representar 85 a 134 terawatts-hora anualmente, o que é comparável a países como Holanda, Argentina e Suécia.

“Olhando para a crescente demanda por serviços de IA, é muito provável que o consumo de energia relacionado à IA aumente significativamente nos próximos anos”, disse o pesquisador de energia Alex de Vries. “O crescimento potencial destaca que precisamos estar muito atentos sobre a finalidade para a qual usamos a IA. Consome muita energia, por isso não queremos colocá-lo em todos os tipos de coisas onde realmente não precisamos dele.”

RELACIONADAS:

- Mais acessível, IA pode traçar nova história para práticas ESG

- Ofertas de emprego que mencionam "ChatGPT" aumentaram 21 vezes no ano

Existem algumas advertências significativas aos números das manchetes. A previsão do Google é baseada em sugestões dos executivos da empresa de que eles poderiam incorporar IA em seu mecanismo de busca, combinadas com algumas estimativas bastante aproximadas de consumo de energia.

A aplicação de IA semelhante ao ChatGPT em cada uma das nove bilhões de pesquisas diárias do Google exigiria cerca de 500.000 servidores A100 HGX. Cada um desses servidores requer 6,5 quilowatts para funcionar, o que combinado totalizaria um consumo diário de eletricidade de 80 gigawatts-hora e 29,2 terawatts-hora por ano.

No entanto, é improvável que o Google atinja esses níveis, porque uma adoção tão rápida é improvável, os enormes custos consumiriam os lucros. Outro cálculo é feito com base na produção total projetada de servidores, até 2027, quando uma nova fábrica de chips estará em funcionamento, permitindo à empresa produzir 1,5 milhão de seus servidores anualmente. Dado um perfil de consumo de energia semelhante, estes poderiam consumir 85 a 134 terawatts-hora por ano, estima-se. Embora seja improvável que a IA consuma tanta energia como países inteiros num futuro próximo, sua contribuição para a utilização de energia e consequentes emissões de carbono poderá ser significativa.

Saiba mais sobre Inteligência Artificial

Veja mais em A TARDE ESG