Proibir venda de tabaco para a geração Z pouparia 1,2 milhão de vidas

Fumar é responsável por cerca de 85% de todos os casos de câncer de pulmão - Foto: Reprodução

Se as tendências atuais continuarem, haverá quase 3 milhões de mortes por câncer de pulmão entre pessoas nascidas entre 2006 e 2010, disse o novo estudo da Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (IARC) da Organização Mundial da Saúde (OMS). O levantamento, porém, estimou que se as vendas de tabaco fossem proibidas para essas pessoas, cerca de 1,2 milhão de mortes poderiam ser evitadas até 2095. A pesquisa de modelagem foi publicada no periódico The Lancet Public Health.

Fumar é responsável por cerca de 85% de todos os casos de câncer de pulmão, o câncer mais mortal do mundo, de acordo com a OMS. O estudo, um dos primeiros a avaliar o impacto de uma geração sem tabaco, baseou-se em dados sobre casos de câncer e mortes de 185 países.

Mais de 45% das mortes por câncer de pulmão entre homens ao redor do mundo poderiam ser prevenidas, e quase 31% entre mulheres, segundo a pesquisa. "Essa diferença está ligada ao marketing direcionado ao gênero da indústria do tabaco nas últimas décadas", disse a pesquisadora do IARC e coautora do estudo Isabelle Soerjomataram em um comunicado.

A maioria das vidas, 78%, poderia ser salva entre as mulheres na Europa Ocidental, enquanto a maior taxa para os homens foi de quase 75% na Europa Central e Oriental. O estudo alertou que as "mortes que estimamos que não poderiam ser evitadas podem ser devidas a outros fatores de risco associados ao câncer de pulmão", como poluição do ar ou exposição ao fumo passivo. Iniciativas de geração sem tabaco já foram implementadas em alguns países, como Nova Zelândia e partes da Austrália e dos Estados Unidos.

Em 2022, a Nova Zelândia se tornou o primeiro país a proibir a venda de cigarros para pessoas nascidas depois de 2008. Mas no final do ano passado, o novo governo conservador do país anunciou que planejava descartar a medida. Em contraste, o novo governo trabalhista do Reino Unido tem apoiado o plano do ex-primeiro-ministro conservador Rishi Sunak de proibir a venda de cigarros para qualquer pessoa nascida depois de janeiro de 2009.

