Dua Lipa é a atração do Palco A Tarde FM desta semana

Faltando poucos meses para passar pelo Brasil com sua turnê, Dua Lipa foi escolhida como destaque do Palco A Tarde FM deste sábado, 13. A cantora será homenageada na rádio, que reproduzirá seus maiores sucessos.

Dentre as canções escolhidas estão "Houdini", "Be The One", "Cold Heart", "Don't Start Now" e "New Rules", que possuem milhões de reproduções nas plataformas de streaming.

O Palco A Tarde FM começa às 17h e pode ser ouvido na estação 103,9 FM, pelo aplicativo oficial, disponível para Android e IOS, ou no site atardefm.com.br.