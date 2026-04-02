Fafá de Belém é a convidada do Conversa Brasileira deste domingo

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Fafá de Belém vai rememorar fases marcantes da carreira - Foto: Divulgação

Neste domingo de Páscoa, uma das vozes mais emblemáticas da música brasileira revisita sua trajetória artística e suas raízes amazônicas em uma conversa bem brasileira com Antônio Pitta. Fafá de Belém vai rememorar fases marcantes da carreira - do regional ao popular, do romântico ao político - e refletir sobre identidade, pertencimento e o papel da arte como expressão da cultura brasileira.

Em tom intimista, a artista ainda vai compartilhar reflexões sobre os desafios dos tempos atuais, incluindo a exposição nas redes sociais e a necessidade de posicionamento público.

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O Conversa Brasileira vai ao ar às 21h e pode ser acompanhado em 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e através do aplicativo da rádio.