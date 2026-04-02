Esquenta Guns N’ Roses agita Salvador antes de show histórico

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Evento no Horto Lounge celebra chegada do Guns N’ Roses à Bahia - Foto: Divulgação

Salvador entra no clima do rock internacional com o “Esquenta! Guns N’ Roses”, evento que promete reunir fãs da lendária banda Guns N’ Roses nesta sexta-feira, 3, no Horto Lounge. A festa surge como uma prévia energética para o aguardado show do grupo na capital baiana.

Com capacidade para 400 pessoas, o evento aposta em uma experiência imersiva, inspirada em encontros tradicionais que antecedem grandes shows internacionais.

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A proposta é criar um ambiente de conexão entre fãs, com música ao vivo, DJs e uma atmosfera vibrante que antecipa a emoção do espetáculo na Arena Fonte Nova.

A programação começa com a banda Original Case, trazendo clássicos do rock dos anos 90 e 2000, aquecendo o público com hits que atravessam gerações. Em seguida, a Guns No Roses assume o palco com uma performance dedicada aos maiores sucessos do Guns N’ Roses, combinando caracterização e fidelidade sonora para recriar a energia dos shows da banda original.

DJs convidados completam a noite, transitando entre o rock e a música eletrônica para manter a pista ativa até o fim.