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CONVIDADOS

Oswaldo Montenegro e Renato Teixeira abrilhantam o Conversa Brasileira

Os artistas são os convidados do programa da A TARDE FM

Franciely Gomes
Por

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Os artistas serão entrevistados
Os artistas serão entrevistados - Foto: Divulgação

Oswaldo Montenegro e Renato Teixeira serão os convidados do Conversa Brasileira, na A TARDE FM, deste domingo, 3. Os artistas baterão um papo descontraído com Antônio Pitta, revelando os bastidores de suas trajetórias.

Além das confissões íntimas, a dupla também falará sobre seus projetos individuais e o cenário musical brasileiro atual, que tem se modificado de forma significativa ao longo dos últimos anos.

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O programa vai ao ar pontualmente às 21h e pode ser acompanhado através do 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e o aplicativo oficial da rádio, que pode ser baixado em celulares com sistema Android e Apple.

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Tags:

a tarde fm Conversa Brasileira música

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