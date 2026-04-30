CONVIDADOS
Oswaldo Montenegro e Renato Teixeira abrilhantam o Conversa Brasileira
Os artistas são os convidados do programa da A TARDE FM
Oswaldo Montenegro e Renato Teixeira serão os convidados do Conversa Brasileira, na A TARDE FM, deste domingo, 3. Os artistas baterão um papo descontraído com Antônio Pitta, revelando os bastidores de suas trajetórias.
Além das confissões íntimas, a dupla também falará sobre seus projetos individuais e o cenário musical brasileiro atual, que tem se modificado de forma significativa ao longo dos últimos anos.
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O programa vai ao ar pontualmente às 21h e pode ser acompanhado através do 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e o aplicativo oficial da rádio, que pode ser baixado em celulares com sistema Android e Apple.
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