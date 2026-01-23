Péricles será destaque do Palco A Tarde FM

Programa vai ao ar neste sábado, 24 - Foto: Divulgação

O samba vai tomar conta do Palco A Tarde FM deste sábado, 24, com os maiores sucessos de Péricles. Dono de uma voz única e compositor de hits inesquecíveis, ele é um ídolo da música nacional e continua sendo reverenciado após 40 anos de carreira.

Para o especial, foi preparado um setlist especial, com músicas como ‘Até que Durou’, ‘Supera’, ‘Final de Tarde’, ‘Sinais’ e ‘Já É’.

Tudo sobre A TARDE FM em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Palco A Tarde FM começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br.

Conversa brasileira

No domingo, 25, o trio Refúgio dos Amores Improváveis será o convidado do Conversa Brasileira para uma conversa sobre música e poesia.

O trio representa uma nova geração de artistas que entendem a canção como espaço de conversa, reflexão e acolhimento, elementos que fazem da música um ponto de partida para diálogos mais profundos sobre cultura, sensibilidade e identidade brasileiras.

O programa líder de audiência nas noites de domingo, apresentado por Antônio Pitta, vai ao ar às 21h e pode ser acompanhado em 103,9 FM, pelo site da rádio e através do aplicativo.