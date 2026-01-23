A TARDE FM
Péricles será destaque do Palco A Tarde FM
Programa vai ao ar neste sábado, 24
Por Edvaldo Sales
O samba vai tomar conta do Palco A Tarde FM deste sábado, 24, com os maiores sucessos de Péricles. Dono de uma voz única e compositor de hits inesquecíveis, ele é um ídolo da música nacional e continua sendo reverenciado após 40 anos de carreira.
Para o especial, foi preparado um setlist especial, com músicas como ‘Até que Durou’, ‘Supera’, ‘Final de Tarde’, ‘Sinais’ e ‘Já É’.
O Palco A Tarde FM começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br.
Conversa brasileira
No domingo, 25, o trio Refúgio dos Amores Improváveis será o convidado do Conversa Brasileira para uma conversa sobre música e poesia.
O trio representa uma nova geração de artistas que entendem a canção como espaço de conversa, reflexão e acolhimento, elementos que fazem da música um ponto de partida para diálogos mais profundos sobre cultura, sensibilidade e identidade brasileiras.
O programa líder de audiência nas noites de domingo, apresentado por Antônio Pitta, vai ao ar às 21h e pode ser acompanhado em 103,9 FM, pelo site da rádio e através do aplicativo.
