Lazzo Matumbi é o convidado do Conversa Brasileira desta semana
Artista compartilha histórias e inspirações no programa deste domingo,28
Ícone da música afro-baiana, Lazzo Matumbi é o convidado do Conversa Brasileira deste domingo,28. No bate-papo com Antônio Pitta, o cantor falará sobre música, ancestralidade, espiritualidade e resistência.
O compositor também comentará o processo criativo do álbum Àjò e sua posição na arte negra baiana e na sociedade brasileira.
Durante a entrevista, Lazzo abordará ainda suas releituras de ritmos como samba, forró, reggae e axé, além dos desafios da música na era digital.
Dono de sucessos como “Alegria da Cidade”, “Me Abraça e Me Beija” e “Desistir Jamais”, o artista participa do programa líder de audiência nas noites de domingo, que vai ao ar às 21h.
A atração pode ser acompanhada pela 103,9 FM, no site atardefm.com.br ou pelo aplicativo da rádio.
