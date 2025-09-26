Menu
HOME > A TARDE FM
MÚSICA

Lazzo Matumbi é o convidado do Conversa Brasileira desta semana

Artista compartilha histórias e inspirações no programa deste domingo,28

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

26/09/2025 - 16:02 h
Atração pode ser acompanhada pela 103,9 FM
Atração pode ser acompanhada pela 103,9 FM

Ícone da música afro-baiana, Lazzo Matumbi é o convidado do Conversa Brasileira deste domingo,28. No bate-papo com Antônio Pitta, o cantor falará sobre música, ancestralidade, espiritualidade e resistência.

O compositor também comentará o processo criativo do álbum Àjò e sua posição na arte negra baiana e na sociedade brasileira.

Leia Também:

A TARDE FM: Conversa Brasileira recebe a cantora Céu
Festival A TARDE FM promove oficinas para fortalecer rádio e produção musical em Salvador
Dori Caymmi é o convidado do Conversa Brasileira desta semana

Durante a entrevista, Lazzo abordará ainda suas releituras de ritmos como samba, forró, reggae e axé, além dos desafios da música na era digital.

Dono de sucessos como “Alegria da Cidade”, “Me Abraça e Me Beija” e “Desistir Jamais”, o artista participa do programa líder de audiência nas noites de domingo, que vai ao ar às 21h.

A atração pode ser acompanhada pela 103,9 FM, no site atardefm.com.br ou pelo aplicativo da rádio.

x