Dori Caymmi é o convidado do Conversa Brasileira desta semana

Dori Caymmi falará sobre tudo na entrevista - Foto: Reprodução | Instagram

Dori Caymmi é o convidado da semana no Conversa Brasileira. Filho do eterno Dorival Caymmi, o artista baterá um papo descontraído com Antônio Pitta neste domingo, 14, falando sobre sua carreira e novos lançamentos.

Dentre os assuntos estará seu novo álbum, chamado "Utopia", que foi lançado recentemente e conta com a participação de diversos artistas. O famoso também comentará sobre suas memórias da velha São Salvador.

O programa vai ao ar às 21h e pode ser acompanhado na rádio A TARDE FM, através da estação 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e também pelo aplicativo da rádio, disponível para dispositivos Android e IOS.

Sobre Dori Caymmi:

Nascido no Rio de Janeiro, Dorival Tostes Caymmi, mais conhecido como Dori Caymmi, é um cantor, produtor e compositor, que foi um dos responsáveis pelo movimento musical Bossa Nova.

Filho dos também músicos Dorival Caymmi e Stella Maris, ele possui uma família toda de artistas, sendo irmão da cantora Nana Caymmi e do flautista, cantor e compositor Danilo Caymmi.

O artista morou por mais de 20 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas retornou para o Brasil há alguns anos e atualmente vive em Petrópolis, no Rio de Janeiro, com sua esposa Helena.