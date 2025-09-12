POLÊMICA
Cantor Netinho se pronuncia sobre condenação de Jair Bolsonaro
Cantor baiano relaciona eventos recentes nos Estados Unidos e Brasil a uma “mensagem divina” em publicação
Por Beatriz Santos
O cantor baiano Netinho se pronunciou nesta sexta-feira, 12, após dois acontecimentos que movimentaram a cena política e internacional: a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF e a morte do ativista conservador Charlie Kirk nos Estados Unidos.
Em sua publicação no X (antigo Twitter), Netinho afirmou: “Eu estou certo de que alguns acontecimentos dos últimos dias entregaram a senha aos poderosos bons para mudarem positivamente o mundo”.
Ele citou eventos recentes de relevância global, incluindo “O levante impressionante da Geração Z no Nepal, o voto do Ministro Fux e os assassinatos cruéis de Iryna Zarutska e Charlie Kirk. Deus é incrível. Ele escreve certo por linhas certas. Nós, imperfeitos, é que custamos a entender isso e muitos nunca entenderão”.
Eu estou certo de que alguns acontecimentos dos últimos dias entregaram a senha aos poderosos bons para mudarem positivamente o mundo. O levante impressionante da Geração Z no Nepal, o voto do Ministro Fux e os assassinatos cruéis de Iryna Zarutska e Charlie Kirk. Deus é…— NETINHO OFICIAL BRASILEIRO (@NETINHOOFICIAL3) September 12, 2025
Atentado contra Charlie Kirk
Charlie Kirk, o ativista da extrema-direita americana e aliado de Donald Trump, ele foi baleado e morto durante um evento na Universidade Utah Valley, na quarta-feira, 10.
Segundo a Associated Press, Kirk foi atingido no pescoço e não resistiu aos ferimentos. Com 31 anos, Kirk era uma das vozes mais influentes do conservadorismo nos EUA e ficou conhecido pelo movimento “Estudantes com Trump”, que buscava angariar votos para o republicano em 2020 e 2024.
STF forma maioria para condenar Bolsonaro em todas as acusações
No Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para condenar Bolsonaro pelos cinco crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).
A ministra Cármen Lúcia concluiu seu voto nesta quarta-feira, 11, garantindo a condenação com placar parcial de 3 a 1, ao lado de Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Luiz Fux defendeu a absolvição, enquanto o presidente da 1ª Turma, Cristiano Zanin, ainda apresenta seu voto.
De acordo com a ministra, Bolsonaro é culpado por organização criminosa; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência; e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.
Além do ex-presidente, outros sete réus também foram condenados: Mauro Cid, Almir Garnier, Anderson Torres, Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.
