A TARDE FM: Conversa Brasileira recebe a cantora Céu

Cantora Céu - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O programa 'Conversa Brasileira', da A TARDE FM, recebe, no próximo domingo, 21, a cantora Céu, uma das artistas mais talentosas e inovadoras da nova MPB. Ela, que já conquistou três Grammys Latinos, é reconhecida por sua independência criativa e seu constante aprendizado musical.

Céu vai participar de uma conversa reveladora com Antônio Pitta e promete contar mais sobre a sua trajetória artística, influências e os marcos que definiram sua carreira de sucesso.

A conversa vai mostrar uma visão íntima de uma das artistas mais autênticas e respeitadas do cenário musical brasileiro.

O programa vai ao ar às 21h e pode ser acompanhado em 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e através do aplicativo da A TARDE FM.