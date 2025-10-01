Adriana Calcanhotto será homenageada no Palco A Tarde FM

Adriana Calcanhotto - Foto: Divulgação

A cantora Adriana Calcanhotto, uma das maiores vozes da Música Popular Brasileira (MPB), será homenageada no Palco A Tarde FM deste sábado, 4. O programa vai celebrar os 60 anos da artista.

A gaúcha, que começou a carreira cantando em bares de Porto Alegre, logo se tornou uma estrela do cenário musical graças ao talento para compor e à voz suave e leve.

Suas composições viraram trilhas de novelas e ganharam rádios de todo o Brasil. Hits como ‘Vambora’, ‘Devolva-me’, ‘Mais Feliz’ e ‘Inverno’ fazem parte desse rol de sucessos, que estarão neste especial dedicado à artista.

O Palco A Tarde FM começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site da rádio.