Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > A TARDE FM
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

HOMENAGEM

Adriana Calcanhotto será homenageada no Palco A Tarde FM

Programa vai ao ar no próximo sábado, 4

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/10/2025 - 12:47 h
Adriana Calcanhotto
Adriana Calcanhotto -

A cantora Adriana Calcanhotto, uma das maiores vozes da Música Popular Brasileira (MPB), será homenageada no Palco A Tarde FM deste sábado, 4. O programa vai celebrar os 60 anos da artista.

A gaúcha, que começou a carreira cantando em bares de Porto Alegre, logo se tornou uma estrela do cenário musical graças ao talento para compor e à voz suave e leve.

Tudo sobre A TARDE FM em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Gal Costa será homenageada no Palco A Tarde FM
Queen é destaque do Palco A Tarde FM com grandes clássicos
Dua Lipa é a atração do Palco A Tarde FM desta semana

Suas composições viraram trilhas de novelas e ganharam rádios de todo o Brasil. Hits como ‘Vambora’, ‘Devolva-me’, ‘Mais Feliz’ e ‘Inverno’ fazem parte desse rol de sucessos, que estarão neste especial dedicado à artista.

O Palco A Tarde FM começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site da rádio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Adriana Calcanhotto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Adriana Calcanhotto
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Adriana Calcanhotto
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

Adriana Calcanhotto
Play

Assista o 'Isso é Bahia' desta quarta

Adriana Calcanhotto
Play

Assista o 'Isso é Bahia' desta terça

x