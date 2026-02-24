Menu
A TARDE FM

Palco A Tarde FM recebe a banda Roupa Nova

Com 45 anos de sucesso, banda é atração deste sábado

Redação

Por Redação

24/02/2026 - 11:32 h

Palco A Tarde FM começa às 17h
Palco A Tarde FM começa às 17h -

Neste sábado, 28, o Palco abre as cortinas para uma banda que há 45 anos é sinônimo de sucesso e faz parte não só da trilha sonora de muitas novelas como da vida de grande parte dos brasileiros. Roupa Nova é o destaque do programa com suas canções que atravessaram gerações e ficaram eternizadas.

Na playlist não vão faltar hits como "Dona", "A Viagem", "Anjo", "Canção de Verão" e "Whisky A Go Go". O Palco A Tarde FM começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br.

Com mais de 20 milhões de discos vendidos, 38 álbuns lançados e 35 temas de novelas no currículo, Roupa Nova é um dos maiores ícones da música brasileira.

Formado por Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, Nando, Serginho Herval e agora Fábio Nestares, que assumiu os vocais após a partida de Paulinho (in memoriam), o grupo é vencedor do Grammy Latino e donos de parcerias com Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Rita Lee, Luan Santana, ANAVITÓRIA, e muito mais.

x