Problema para cicatrização pode ser além da lesão; veja entrevista | A TARDE

Gabriela Kruschewski, médica e diretora da Dermacura, foi a convidada desta quarta-feira, 29, do programa 'Isso é Bahia' da A TARDE FM. Durante a entrevista, a intensivista destacou a importância de um cuidado especializado para pacientes com lesões na pele, que têm muitas vezes outras condições médicas contribuindo para as lesões ou dificultando a cicatrização.



"O nosso corpo é capaz, plenamente, de cicatrizar a lesão. Se ele não está cicatrizando, existe a falta de uma visão global desse paciente. Muitas vezes, vai no posto ou hospital e está tratando a ferida".



A médica, que também atua como cirurgiã geral, enfatiza a necessidade de uma abordagem multidisciplinar, combinando recursos tecnológicos modernos com avaliação médica integral para garantir a cicatrização completa da lesão. Como a experiência agregada, ela lidera o atendimento na Dermacura, oferecendo procedimentos cirúrgicos e protocolos de curativos personalizados para pacientes com feridas.



"A Demarcura nasceu desse conceito, de botar o paciente no centro e começar a olhar todos os aspectos. Essa é a visão holística, integrativa. Ou seja, o que é que a sua condição mental está interferindo na sua cicatrização? Uma doença descompensada está interferindo na sua cicatrização? Ou mesmo se o tratamento está correto".

A médica ainda destaca os sinais da pele para problemas psicológicos como aftas frequentes, herpes labial, psoríase, dermatite seborreica, ou a demora na cicatrização de um simples corte. "Psoríase, é uma muito associada da questão ao estresse. Então, não adianta fazer vários tratamentos se você não ensinar ao paciente a modular esse estresse, pontuou.

Confira a entrevista completa:







