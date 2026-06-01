A TARDE Play resgata as origens do Rio Vermelho em reportagem especial

Siga o A TARDE no Google

Hoje conhecido pela intensa vida cultural, pelos bares movimentados e pela tradicional Festa de Yemanjá, o Rio Vermelho é um dos bairros mais emblemáticos de Salvador, mas a história da região vai muito além da boemia que atrai moradores e turistas ao longo do ano.

Antes de se consolidar como um dos principais cartões-postais da capital baiana, o bairro era marcado pela presença de rios, vegetação abundante e comunidades de pescadores. Entre as curiosidades que atravessam gerações está a fama das chamadas “águas de cura”, que transformaram a região em destino procurado por famílias em busca de descanso e recuperação.

Tudo sobre A TARDE Play em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os séculos XIX e XX, os banhos de mar eram recomendados por médicos e considerados benéficos para a saúde. Nesse contexto, a Praia da Paciência ganhou destaque pelas águas tranquilas e pelo ambiente propício ao repouso.

O próprio nome do bairro também tem origem na natureza. Historiadores apontam que a denominação Rio Vermelho surgiu devido à coloração avermelhada das águas do antigo rio que cortava a região, uma paisagem bastante diferente da encontrada atualmente.

Com o avanço da urbanização, o rio foi canalizado, a ocupação urbana se intensificou e o bairro passou por profundas transformações, tornando-se um dos principais polos culturais, gastronômicos e turísticos de Salvador.

Mas afinal, como surgiu o Rio Vermelho? Qual a relação da região com Caramuru? E por que o bairro ficou conhecido como um lugar de cura?

A reportagem especial do A TARDE Play resgata essas histórias por meio de imagens históricas, curiosidades e relatos que ajudam a compreender a trajetória de um dos bairros mais tradicionais e simbólicos da capital baiana.

Para assistir, basta visitar o canal A TARDE Play no YouTube.