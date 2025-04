Marilyn Monroe teria engravidado de Kennedy, segundo o FBI

A gravidez teria acontecido em 1960, ano em que o político venceu as primárias do Partido Democrata - Foto: Divulgação | Getty Images

Documentos secretos do governo americano revelaram que a Marilyn Monroe, conhecida estrela de Hollywood, teria engravidado do presidente John F. Kennedy durante sua campanha presidencial de 1960. Os dados do FBI foram revelados por Donald Trump.

Fotos recentemente descobertas de Monroe tiradas em julho de 1960 — enquanto ela estava em Nova York para testes de cabelo e maquiagem para seu último filme, The Misfits (Os Desajustados) mostraram a atriz com uma barriga arredondada.

De acordo com o site norte-americano Radar Online, em documentos secretos ela teria engravidado de Kennedy e levada a fazer um aborto secreto para não prejudicar a ascensão do político até a Casa Branca.

A gravidez teria acontecido em 1960, ano em que o político venceu as primárias do Partido Democrata e depois seria eleito presidente dos Estados Unidos contra o republicano Richard Nixon.

Na época, Kennedy era casado com Jacqueline Lee Bouvier e Marilyn era casada com o dramaturgo Arthur Miller. Ainda segundo a fonte, Miller acreditava que o bebê era “filho do playboy parisiense Montand”.

De acordo com o site, JFK, supostamente partiu o coração de Monroe quando disse que ela não poderia ir embora grávida para preservar sua imagem em meio à campanha presidencial. Pouco tempo depois, a estrela viajou para o estado de Nevada, locação de Os Desajustados, e acabou ficando internada durante 10 dias. A versão oficial é que se tratava de um episódio de exaustão.

Os documentos apontaram que o presidente continuou tendo uma relação com a artista, mas em 1962, Marilyn fez uma serenata para JFK em seu aniversário, o que deixou Jackie furiosa, e ela exigiu que ele terminasse seu caso com a atriz.O Radar Online também apontou que Monroe estava pronta para revelar sua gravidez secreta e seus encontros com os homens Kennedy antes de sua morte em agosto de 1962.