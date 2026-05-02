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17º Salão Imobiliário da Bahia amplia experiência com palestras e debates

Salão Imobiliário traz especialistas que discutem tendências e oportunidades de compra de imóveis

Cláudio Cunha*
Por Cláudio Cunha*

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Evento acontece em Salvador
Evento acontece em Salvador - Foto: Divulgação

Além de reunir as principais oportunidades de compra e venda de imóveis do estado, o 17º Salão Imobiliário da Bahia também se consolida como um importante espaço de conteúdo, reflexão e troca de conhecimento sobre o mercado.

Entre os dias 6 e 21 de maio, o evento contará com uma programação especial de palestras, talks e encontros com especialistas, abordando temas que vão de comportamento do consumidor e inovação digital até bem-estar, turismo e tendências do setor imobiliário.

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O evento acontece na praça central do Salvador Shopping e terá participação de construtoras, incorporadoras e empresas parceiras, que também assinam parte da programação de conteúdo.

A agenda foi estruturada para atender diferentes perfis de público — de quem deseja adquirir o primeiro imóvel até investidores e profissionais do setor — trazendo discussões atuais e aplicáveis ao cenário imobiliário e econômico.

Entre os destaques da programação está o talk sobre o crescimento do turismo em Salvador e seus impactos diretos no mercado imobiliário, com Gegê Magalhães, além do encontro “ADEMI Convida”, que reunirá os autores do livro Salvador, Grandes Obras para discutir a evolução urbana da capital baiana.

Temas como financiamento imobiliário, comportamento do novo consumidor e estratégias de conteúdo digital também ganham espaço.

O especialista Antonio Carlos Oliveira comandará o talk “Financiamento Imobiliário é para você”, enquanto PV Bispo abordará a criação de conteúdo digital com foco em engajamento e relevância.

A programação ainda mergulha em assuntos contemporâneos que dialogam diretamente com o setor, como o uso da inteligência artificial para conversão de leads, com Nélio Castro, e o papel do paisagismo como ativo de valor nos empreendimentos, com Elis Piñón.

O bem-estar e a experiência do morar também aparecem como temas centrais, com palestras como “Bem-estar com estilo de vida”, com Lívia Cady, e “O espaço que habitamos nutre as experiências que vivemos”, com Fabíola Barros e Gabi Moutinho.

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Na Arena de Conhecimento ESPM, o comportamento do consumidor será explorado no talk “O novo comprador: menos impulso, mais propósito”, ministrado por Diego Oliveira, refletindo sobre as transformações nas decisões de compra.

Considerada uma das maiores instituições de ensino do país, a ESPM também levará para o Salão, gratuitamente, discussões sobre marca pessoal, influência digital, mídia, saúde e qualidade de vida, além de cases inspiradores e histórias de superação, como “O método Chokito: do improvável ao sucesso”.

O Salão Imobiliário da Bahia evoluiu para se tornar também um espaço de conhecimento e orientação ao público.

Reunimos especialistas que ajudam o visitante a entender melhor o momento do mercado, as tendências e, principalmente, a tomar decisões mais seguras e conscientes na hora de investir ou adquirir um imóvel.

*Cláudio Cunha é presidente da ADEMI-BA.

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