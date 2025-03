De graça! Cheiro de Amor anuncia show no Pelourinho

A cantora Raquel Tombesi - Foto: Divulgação

Após um carnaval intenso, a banda Cheiro de Amor segue a todo vapor. O grupo, que celebra seus 45 anos e já prepara o lançamento de seu audiovisual, adiou o show que faria neste domingo, 16, na Praça das Artes, no Pelourinho, para o dia 21, próxima sexta-feira, no mesmo local.

Segundo a banda, o adiamento ocorre por razões técnicas, mas não altera o horário de início do evento, a partir das 20h. O acesso continua sendo gratuito, sujeito à lotação do espaço.

No show, o Cheiro de Amor irá apresentar ao público os clássicos de seus 45 anos de trajetória, além de músicas novas, recém gravadas no Audiovisual Cheiro 45, captado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. “Vai ser uma oportunidade para nos despedirmos do verão com aquela energia incrível e muitos sucessos. Espero todos vocês”, diz a cantora Raquel Tombesi.

No repertório, além dos clássicos da trajetória, está a nova música de trabalho “Deixe de Agonia” (disponível em https://onerpm.link/deixedeagonia).