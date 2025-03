Edinho Vilas Boas e Luciano Franco se apresentam em Salvador

Show contará com a participação de Edinho Vilas Boas - Foto: Divulgação

A Casa da Mãe, localizada no Rio Vermelho, será palco, no dia 18 de março de 2025, do show 'Sonhos e Canções - A Música do Ceará em Salvador', com a participação dos músicos cearenses Edinho Vilas Boas e Luciano Franco. A apresentação, marcada para às 20h, promete encantar os fãs da MPB, samba, jazz, bossa e baião com um repertório que mistura músicas autorais e clássicos da música brasileira.

Além das performances de Edinho Vilas Boas e Luciano Franco, o show contará com a participação de Dalwton Moura, compositor cearense e parceiro de Luciano, além de outros convidados especiais. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla, com valor de R$ 30,00.



Edinho Vilas Boas, cantor, compositor e violonista, traz à tona suas músicas autorais e parcerias com grandes nomes da música brasileira. Já Luciano Franco, compositor e multi-instrumentista, tem uma carreira de mais de 55 anos de dedicação à música instrumental, com importantes colaborações ao lado de artistas renomados.

➡️ SERVIÇO:

▪️Show: “Sonhos e Canções - A Música do Ceará em Salvador”, com Edinho Vilas Boas, Luciano Franco e convidados

▪️Data: 18 de março de 2025, terça-feira, às 20h

▪️Local: Casa da Mãe (Rua Guedes Cabral, 81, Rio Vermelho)

▪️Ingressos: R$ 30,00 via Sympla