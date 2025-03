De graça! Forró no Parque é confirmado neste mês no Pelourinho

Jeanne Lima é uma das atrações - Foto: Reprodução | Instagram

Após o fim do Carnaval, é a vez dos forrozeiros tomarem conta da cidade. O Forró no Parque 2025 dará início à sua nova temporada no dia 23 de março (domingo), trazendo dois grandes nomes do gênero: Jeanne Lima e Leo Estakazero. O evento, que já é tradição em Salvador, acontece às 11h, na Praça das Artes, no Pelourinho, com entrada gratuita.

O projeto, que busca fortalecer a cultura do forró ao longo do ano, reúne artistas consagrados e novos talentos do ritmo nordestino. Na abertura da temporada, o público poderá curtir a energia de Jeanne Lima, conhecida por seu vocal, além de Leo Estakazero, que traz no repertório sucessos do forró.



A festa acontece ao ar livre, em um dos cenários mais emblemáticos da capital baiana, e promete animar os amantes do forró pé de serra e das variações do gênero. Com acesso gratuito, o evento convida o público a "arrastar o pé" e celebrar a cultura nordestina.