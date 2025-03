Rita Batista é a convidada do Conversa Brasileira deste domingo

Rita promete uma conversa leve e cheia de alegria - Foto: Reprodução

Com uma trajetória de sucesso na televisão, Rita Batista é a convidada especial do programa Conversa Brasileira deste domingo, 9, na A TARDE FM 103,9. A apresentadora, jornalista, radialista e escritora bate um papo descontraído com o anfitrião, Antônio Pitta, trazendo histórias sobre sua família, carreira e momentos marcantes de sua jornada.

Destaque no comando do É de Casa e do Saia Justa, Rita promete uma conversa leve e cheia de alegria, sempre ao som de músicas que marcaram sua vida. Conhecida por sua autenticidade, a comunicadora vai compartilhar curiosidades e boas risadas com os ouvintes.

O Conversa Brasileira, sucesso nas noites de domingo, vai ao ar às 21h e pode ser acompanhado pelo rádio, na frequência 103,9 FM, ou pelo site e aplicativo d'A TARDE FM. Uma oportunidade imperdível para quem aprecia um bate-papo envolvente e boa música.