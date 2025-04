De graça! Jeanne Lima e Leo Estakazero fazem show no Forró no Parque - Foto: Reprodução

O Forró no Parque – Tributo a Zelito Miranda retorna neste domingo de Páscoa, 20 de abril, na Praça das Artes, em Salvador. A nova edição destaca os shows completos de Jeanne Lima e Leo Estakazero, além das participações de Marquinhos Café e Jô Miranda. A programação começa às 11h e a entrada é gratuita.

O projeto celebra o legado de Zelito Miranda, ícone do forró na Bahia, e reafirma o espaço do gênero na programação cultural da cidade. A primeira edição contou com forte adesão do público, consolidando o evento como ponto de encontro de gerações em torno da música nordestina.

A produtora Telma Miranda destaca que o evento valoriza o ambiente familiar. “Escolhemos o domingo de Páscoa justamente por ser uma data que reúne as pessoas. O Forró no Parque é feito para isso: para todos”, diz.

Agenda Cultural

15ª Forró no Parque

Segunda edição do tributo a Zelito Miranda 2025

Jeanne Lima e Léo Estakazero

Participação: Marquinhos Café e Jô Miranda

Datas: 20 de Abril (domingo)

Horário: às 11 horas

Onde: Praça das Artes